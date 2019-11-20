Каменев с передачи Ничушкина забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Колорадо Эвеланш». В ходе второго периода гости впереди со счётом 3:0.

В первом периоде дубль в составе «лавин» оформил Андре Бураковски, а во втором отрезке отличился Владислав Каменев. Для Каменева этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ. Второй результативной передачей в чемпионате отметился Валерий Ничушкин.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Каменев досрочно завершил сезон-2018/19 из-за тяжёлой травмы, а в нынешнем чемпионате провёл девять матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка при двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Владислав проводит на льду чуть больше 10 минут.