«Айлендерс» повторили клубный рекорд по серии с очками
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярки НХЛ
«Айлендерс» набрали очки в 15-м матче чемпионата НХЛ подряд, повторив клубный рекорд. Ранее у «островитян» было три подобных серии: в сезоне-1978/79, 1980/81 и 1981/82, причём в последнем случае «Айлендерс» выиграли все 15 матчей.
Решающий гол в овертайме забил Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов пропустил четыре гола, сделав 27 сейвов. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
Тротц — о 10 победах кряду: «Айлендерс» не устраивают больших вечеринок
Читайте также
- 20 ноября 2019
-
08:16
-
08:01
-
07:47
-
07:39
-
07:30
-
07:09
-
07:02
-
06:32
-
06:20
-
06:14
-
06:12
-
06:01
-
05:47
-
05:16
-
00:00
- 19 ноября 2019
-
23:39
-
23:16
-
22:59
-
22:38
-
22:09
-
21:58
-
21:32
-
21:11
-
21:00
-
20:47
-
20:40
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
20:02
-
19:46
-
19:38
-
19:26
-
19:19
-
19:09
Партнерский контент