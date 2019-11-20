Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Айлендерс» повторили клубный рекорд по серии с очками

«Айлендерс» повторили клубный рекорд по серии с очками
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярки НХЛ

«Айлендерс» набрали очки в 15-м матче чемпионата НХЛ подряд, повторив клубный рекорд. Ранее у «островитян» было три подобных серии: в сезоне-1978/79, 1980/81 и 1981/82, причём в последнем случае «Айлендерс» выиграли все 15 матчей.

Решающий гол в овертайме забил Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов пропустил четыре гола, сделав 27 сейвов. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Тротц — о 10 победах кряду: «Айлендерс» не устраивают больших вечеринок
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019