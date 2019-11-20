«Айлендерс» повторили клубный рекорд по серии с очками

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

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«Айлендерс» набрали очки в 15-м матче чемпионата НХЛ подряд, повторив клубный рекорд. Ранее у «островитян» было три подобных серии: в сезоне-1978/79, 1980/81 и 1981/82, причём в последнем случае «Айлендерс» выиграли все 15 матчей.

Решающий гол в овертайме забил Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов пропустил четыре гола, сделав 27 сейвов. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.