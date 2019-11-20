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Гол Каменева помог «Колорадо» обыграть «Калгари». Ничушкин набрал 1 очко

Гол Каменева помог «Колорадо» обыграть «Калгари». Ничушкин набрал 1 очко
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Андре Бураковски и ещё один гол забил Владислав Каменев. Нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Игрок продлил безголевую серию в НХЛ до 90 игр. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 21 минуту и 34 секунды и не отметился результативными действиями.

«Калгари» потерпел пятое поражение подряд. «Колорадо» в свою очередь одержал пятую победу за последние шесть игр.

В следующем матче «Калгари» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Колорадо» встретится с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бураковски (Маккиннон, Макар) – 03:21' (5x5)   0:2 Бураковски (Донской, Маккиннон) – 18:25' (5x5)   0:3 Каменев (Комфер, Ничушкин) – 33:15' (5x5)   1:3 Райан (Лучич) – 37:41' (5x5)   2:3 Манджапане (Чюлингтон, Монахан) – 55:44' (5x5)
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