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Журналист Смит: Кучеров выглядел хорошо, когда покидал арену после матча

Журналист Смит: Кучеров выглядел хорошо, когда покидал арену после матча
Хоккей / НХЛ 0

Журналист Джо Смит, специализирующийся на освещении матчей «Тампа-Бэй Лайтнинг», после матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (1:3) рассказал о состоянии нападающего Никиты Кучерова.

В концовке второго периода российский форвард «молний» попал под силовой приём нападающего «блюзменов» Брэйдена Шенна. Кучеров покинул площадку и на третий период уже не вернулся.

«Как заявила команда, официально у Кучерова травма верхней части тела. Купер после матча заявил, что его отсутствие не было связано с прохождением протокола по проверке сотрясения мозга. Обладатель «Харт Трофи» выглядел хорошо, когда покидал арену после матча, однако больше информации будет завтра на тренировке», — написал Смит в «Твиттере».

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