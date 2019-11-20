Журналист Смит: Кучеров выглядел хорошо, когда покидал арену после матча
Журналист Джо Смит, специализирующийся на освещении матчей «Тампа-Бэй Лайтнинг», после матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (1:3) рассказал о состоянии нападающего Никиты Кучерова.
В концовке второго периода российский форвард «молний» попал под силовой приём нападающего «блюзменов» Брэйдена Шенна. Кучеров покинул площадку и на третий период уже не вернулся.
«Как заявила команда, официально у Кучерова травма верхней части тела. Купер после матча заявил, что его отсутствие не было связано с прохождением протокола по проверке сотрясения мозга. Обладатель «Харт Трофи» выглядел хорошо, когда покидал арену после матча, однако больше информации будет завтра на тренировке», — написал Смит в «Твиттере».
Купер — о травме Кучерова: он пытался, но не смог вернуться на лёд
Шенн жёстким ударом снёс Кучерова. Россиянин даже не смог закончить матч
Звезда «Тампы» как будто попала под танк. Никита хотел, но не смог вернуться в игру.
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