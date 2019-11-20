Шенн: мой силовой приём на Кучерове был чистым. Надеюсь, что он в порядке
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1) прокомментировал силовой приём на российском форварде «молний» Никите Кучерове.
«Мы не собирались играть с «Тампой» в их хоккей: «Беги-бросай». В той системе игры мы бы не были конкурентоспособны ни с «Тампой» ни с другими командами лиги, исповедующими подобную манеру. «Сент-Луис» должен играть по своей системе, и тогда мы будем добиваться результата в большинстве матчей.
Кучеров? Ну я увидел, что он только что избавился от шайбы, и просто провёл на нём силовой приём. Думаю, что это был чистый хит. Надеюсь, что с ним всё в порядке», — приводит слова Шенна клубный журналист Джереми Рутерфорд.
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