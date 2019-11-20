Флёри совершил потрясающий сейв в прыжке при счёте 3:2 в пользу «Вегаса». Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев. Команда Майка Бэбкока потерпела шестое поражение кряду.
За четыре минуты до конца третьего периода автором одного из лучших сейвов сезона стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри. Шайба после броска Ильи Михеева прошла мимо створа ворот „Вегаса“ и отскочила прямо на крюк Нику Петану. Флёри на несколько мгновений потерял шайбу из виду, однако успел сориентироваться в ситуации и в прыжке поймать шайбу намертво после броска Петана по пустым воротам.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.
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Флёри устроил настоящее шоу: два суперсейва, расчистка пятачка и бросок по воротам соперника.
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