Результаты матчей НХЛ за 19 ноября 2019 года

19 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 ОТ. Гости набрали очки в 15-м матче кряду.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Бостон Брюинз» — 1:5.
«Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:2. Команда Алена Виньо потерпела четвёртое поражение подряд.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2.
«Баффало Сэйбрз» — «Миннесота Уайлд» — 1:4.
«Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз» — 3:4. Хозяева потерпели третье поражение подряд.
«Сент-Луис Блюз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1.
«Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс» — 1:2. Команда Питера Лавиолетта уступила в пятый раз подряд.
«Даллас Старз» — «Ванкувер Кэнакс» — 6:1. Хозяева одержали четвёртую победу кряду.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:4.
«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3.
«Вегас Голден Найтс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. Команда Майка Бэбкока потерпела шестое поражение подряд.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:5.
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