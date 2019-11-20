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Результаты матчей НХЛ за 19 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 19 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

19 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 ОТ. Гости набрали очки в 15-м матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Раст (Гюнцель, Малкин) – 11:34' (5x4)   2:0 Танев (Марино, Макканн) – 16:18' (5x5)   2:1 Бовиллье (Ледди, Нельсон) – 22:39' (5x5)   2:2 Нельсон (Ледди, Брассар) – 25:30' (5x5)   3:2 Танев (Петтерссон, Кагун) – 34:31' (5x5)   4:2 Гюнцель (Гальченюк, Малкин) – 42:39' (5x4)   4:3 Бейли (Эберле, Тэйвз) – 55:41' (5x5)   4:4 Пулок (Брассар, Ледди) – 58:28' (6x5)   4:5 Нельсон (Бовиллье) – 62:55' (3x3)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Бостон Брюинз» — 1:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Грызлик (Маршан, Крейчи) – 14:26' (5x5)   0:2 Пастрняк (Маршан, Крейчи) – 14:40' (5x5)   1:2 Коулман (Гусев, Батчер) – 38:11' (5x5)   1:3 Пастрняк (Маршан, Койл) – 43:19' (5x4)   1:4 Грызлик (Макэвой) – 50:33' (5x5)   1:5 Клифтон – 53:42' (5x5)

«Флорида Пантерз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:2. Команда Алена Виньо потерпела четвёртое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Майерс, Хейз) – 06:26' (5x5)   1:1 Севьюр (Мэтисон, Коннолли) – 10:38' (5x5)   2:1 Коннолли (Трочек) – 12:30' (5x5)   3:1 Барков (Дадонов, Браун) – 26:46' (5x5)   4:1 Юбердо (Барков, Дадонов) – 30:23' (5x5)   4:2 Фрост (Конечны) – 34:20' (5x5)   5:2 Хоффман – 57:28' (en)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робинсон (Савар, Веннберг) – 01:24' (5x5)   1:1 Лехконен (Дано, Кулак) – 16:31' (5x5)   1:2 Армиа (Шьяро, Питри) – 24:29' (5x5)   2:2 Дюбуа (Бемстрём) – 32:50' (5x5)   3:2 Бемстрём (Милано, Дюбуа) – 46:54' (5x5)   4:2 Дженнер (Бьёркстранд, Веренски) – 51:06' (5x4)   5:2 Дюбуа (Нюквист, Бьёркстранд) – 54:33' (5x5)

«Баффало Сэйбрз» — «Миннесота Уайлд» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Паризе (Эрикссон Эк) – 07:14' (5x5)   0:2 Паризе (Сутер, Фиала) – 19:56' (5x4)   0:3 Бродин (Цукер, Цуккарелло) – 25:29' (5x5)   1:3 Монтур (Айкел, Олофссон) – 56:11' (6x5)   1:4 Цукер (Стаал, Койву) – 57:46' (en)

«Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз» — 3:4. Хозяева потерпели третье поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Дюклер (Шабо) – 03:08' (5x5)   1:1 Фаббри (Фильппула, Гронек) – 09:57' (5x5)   2:1 Фильппула (Хельм) – 18:32' (4x5)   2:2 Дюклер (Браун) – 25:00' (5x5)   2:3 Пажо – 25:57' (5x5)   2:4 Ткачук (Дюклер) – 30:22' (5x5)   3:4 Манта (Гронек, Атанасиу) – 57:14' (6x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Киллорн, Хедман) – 16:36' (5x5)   1:1 Перрон (Парэйко, О'Райлли) – 37:24' (5x5)   2:1 Сундквист (Томас) – 46:16' (5x5)   3:1 Шварц (Шенн) – 59:55' (en)

«Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс» — 1:2. Команда Питера Лавиолетта уступила в пятый раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лайне (Коннор) – 00:18' (5x5)   0:2 Элерс (Рослович, Шайфли) – 23:47' (5x5)   1:2 Бонино (Гримальди, Хэмьюс) – 38:11' (5x5)

«Даллас Старз» — «Ванкувер Кэнакс» — 6:1. Хозяева одержали четвёртую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Бенн (Факса, Комо) – 07:53' (5x5)   2:0 Бенн (Перри, Хейсканен) – 29:59' (5x4)   2:1 Хорват (Бёзер) – 31:24' (5x5)   3:1 Федун (Дикинсон, Каамано) – 33:27' (5x5)   4:1 Хейсканен (Даулинг, Сегин) – 42:44' (5x5)   5:1 Даулинг (Сегин, Бенн) – 43:26' (5x5)   6:1 Перри (Линделль) – 48:24' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Нидеррайтер, Валльмарк) – 14:24' (5x5)   0:2 Свечников (Славин, Эдмундсон) – 20:53' (5x5)   0:3 Нидеррайтер (Валльмарк, Хэмилтон) – 31:54' (5x5)   1:3 Густафссон (Кейн, Дебринкэт) – 52:05' (5x5)   2:3 Мёрфи (Кейн, Дак) – 53:15' (5x5)   2:4 Ахо – 59:42' (en)

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бураковски (Маккиннон, Макар) – 03:21' (5x5)   0:2 Бураковски (Донской, Маккиннон) – 18:25' (5x5)   0:3 Каменев (Комфер, Ничушкин) – 33:15' (5x5)   1:3 Райан (Лучич) – 37:41' (5x5)   2:3 Манджапане (Чюлингтон, Монахан) – 55:44' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. Команда Майка Бэбкока потерпела шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гласс (Пасиоретти, Шмидт) – 28:07' (5x4)   1:1 Спецца (Михеев) – 47:26' (5x5)   2:1 Носек – 48:07' (5x5)   3:1 Стоун (Гласс, Теодор) – 50:22' (5x4)   3:2 Хайман (Спецца, Бэрри) – 52:47' (5x4)   4:2 Икин (Пасиоретти, Маршессо) – 59:39' (en)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Гранлунд (Клефбом, Хас) – 02:48' (5x5)   0:2 Кассиан (Макдэвид, Нурс) – 07:59' (5x5)   1:2 Лабанк (Кутюр, Кейн) – 09:23' (5x5)   1:3 Хайра (Расселл, Шихан) – 19:45' (5x5)   1:4 Нил (Макдэвид, Клефбом) – 37:19' (5x4)   1:5 Макдэвид (Нурс, Драйзайтль) – 46:34' (5x5)   2:5 Гудроу (Шимек, Бёрнс) – 49:43' (5x5)
Флёри совершил потрясающий сейв в прыжке при счёте 3:2 в пользу «Вегаса». Видео
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