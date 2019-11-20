Капитан «Эдмонтона» Макдэвид набрал 20 очков в последних восьми матчах
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на выезде переиграл «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.
Главным героем матча снова стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка. Канадский форвард продлил результативную серию до восьми матчей. На этом отрезке Коннор забросил девять шайб и сделал 11 результативных передач.
Макдэвид продолжает занимать второе место в гонке бомбардиров НХЛ. На счету 22-летнего нападающего 43 (15+28) очка в 22 матчах. Коннор уступает только одноклубнику Леону Драйзайтлю, имеющему в активе 44 (16+28) балла в тех же 22 матчах. Во встрече с «Шаркс» немец отметился голевой передачей.
Драйзайтль и Макдэвид набрали по 40+ очков за 22 матча – третий случай за 30 лет
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