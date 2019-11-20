Флёри: такие моменты позволяют голкиперу почувствовать себя автором гола

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) прокомментировал ключевой эпизод матча.

За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона. Шайба после броска Ильи Михеева прошла мимо створа ворот „Вегаса“ и отскочила прямо на крюк Нику Петану. Флёри на несколько мгновений потерял шайбу из виду, однако успел сориентироваться в ситуации и в прыжке поймать шайбу намертво после броска Петана по пустым воротам.

«Получил огромное удовольствие от этого сейва. Улыбнулся и рассмеялся. Просто очень рад, что шайба не влетела в ворота. На самом деле, такие моменты позволяют голкиперу почувствовать себя на месте полевых игроков, когда они забрасывают шайбу. За такие сейвы я люблю играть в хоккей. Очень классно их совершать», — приводит слова Флёри журналист Адам Хилл.