Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.

Главной звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон. Американский нападающий отметился дублем и голевой передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ). На счету Брока шайба в овертайме.

Второй звездой признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). Канадский форвард продлил результативную серию до восьми матчей. На этом отрезке Коннор забросил девять шайб и сделал 11 результативных передач.

Замкнул тройку лучших капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн, на счету которого 3 (2+1) очка в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:1).

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид набрал 20 очков в последних восьми матчах
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019