Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.
Главной звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон. Американский нападающий отметился дублем и голевой передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ). На счету Брока шайба в овертайме.
Второй звездой признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). Канадский форвард продлил результативную серию до восьми матчей. На этом отрезке Коннор забросил девять шайб и сделал 11 результативных передач.
Замкнул тройку лучших капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн, на счету которого 3 (2+1) очка в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:1).
Капитан «Эдмонтона» Макдэвид набрал 20 очков в последних восьми матчах
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