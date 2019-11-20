Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.

Главной звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон. Американский нападающий отметился дублем и голевой передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ОТ). На счету Брока шайба в овертайме.

Второй звездой признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). Канадский форвард продлил результативную серию до восьми матчей. На этом отрезке Коннор забросил девять шайб и сделал 11 результативных передач.

Замкнул тройку лучших капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн, на счету которого 3 (2+1) очка в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:1).