Виртанен: болельщикам «Трактора» сейчас непросто. Мы их расстраиваем

Защитник «Трактора» Ессе Виртанен поделился мнением о выступлении челябинского клуба в нынешнем сезоне.

«Мы не очень хорошо начали, эти 30 игр были непростыми. В принципе, мои ожидания совпали, я был готов к большому количеству перелётов, к тому, что каждый вечер нужно показывать хорошую игру. У нас хорошая команда, мы должны продолжать работать и смотреть вперёд, мы можем быть лучше, можем играть лучше.

Конечно, многое меняется, когда в команду приходит новый главный тренер, ведь у каждого тренера есть своё видение того, что можно привнести в команду. Говоря же о Ари Мойсанене, я знал его до прихода в «Трактор», он из Раумы, как и я. Он был тренером в «Лукко», когда я начинал там играть. Хотя мы видимся только на арене, я рад, что есть с кем поговорить на родном языке.

Как команда, мы не только собираемся вместе на арене, но и иногда проводим командные ужины. Всегда здорово узнать друг друга поближе, особенно когда появляются новые лица. Разумеется, на выездах мы тоже проводим много времени вместе. Мы стараемся выкладываться на сто процентов. Нам нужно работать и начать побеждать. Сейчас мы должны упорно работать, играть друг за друга, помогать друг другу. Многие компоненты мы можем улучшить. Нет каких-то секретов, которые нам помогут, мы просто должны работать ещё упорнее.

У нас очень хорошие болельщики. Конечно, я понимаю, что им сейчас непросто, так как мы не побеждаем, мы их этим расстраиваем. В наших силах начать выигрывать и сделать болельщиков счастливее», — цитирует Виртанена пресс-служба челябинского клуба.