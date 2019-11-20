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«Авангард» — Моуринью: закалённым в Балашихе ничего не страшно, порви всех

«Авангард» — Моуринью: закалённым в Балашихе ничего не страшно, порви всех
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 20 ноября, португальский специалист Жозе Моуринью официально назначен главным тренером футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Контракт с португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23. В «Авангарде» прокомментировали новое назначение Моуринью.

«Новости футбола: Жозе Моуринью возглавил @SpursOfficial. Закалённым в Балашихе ничего не страшно, желаем удачи в Лондоне, порви всех!» — гласит пост в «твиттере» омского клуба.

Фото можно посмотреть в «твиттере» омского клуба.

Моуринью побывал в Балашихе 4 февраля 2019 года. Он приехал в Подмосковье, чтобы произвести символическое вбрасывание шайбы на матче «Авангард» — СКА. После символического вбрасывания Моуринью поскользнулся и упал на лёд.

Моуринью официально назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Моуринью упал на лёд перед матчем «Авангард» — СКА. Хоккей — не его вид спорта
Это было легендарно.
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