Тимати совершил символическое вбрасывание перед матчем «Трактор» — «Йокерит»

Рэпер Тимати приехал в Челябинск, где провёл символическое вбрасывание шайбы перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между местным «Трактором» и финским «Йокеритом». Матч завершился победой финского клуба со счётом 5:2. Челябинская команда проиграла пятый матч подряд и четвёртый под руководством Владимира Юрзинова-младшего.
«Челябинск, спасибо за тёплый приём. Наше первое открытие Black Star Burger в -20. Отдельное спасибо клубу «Трактор» за приглашение и возможность выхода на лёд! Удачи всей команде в дальнейших играх КХЛ», — написал Тимати в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Тимати.
Челябинские хоккеисты провалили стартовый отрезок матча, пропустив дважды за первые шесть минут. Авторами заброшенных шайб стали нападающие Петри Контиола и Антти Оксанен. Во втором периоде «Йокерит» забил ещё три шайбы усилиями Ессе Йоэнсуу и оформившего дубль Вели-Матти Савинайнена, на что «Трактор» ответил только точным броском Ника Бэйлена. В заключительные 20 минут хозяева отыграли один гол усилиями Гики.
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