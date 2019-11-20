Житник: при Тихонове игроки ЦСКА за такие серии поехали бы в казарму

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в последнее время. «Армейский» клуб впервые с сезона-2011/12 проиграл четыре матча кряду в регулярном чемпионате.
«Обычно большие команды, да ещё после победы в плей-офф могут тяжело стартовать в сентябре, но ЦСКА угодил в кризис в середине сезона. Для меня это большой и неприятный сюрприз. В наше время при Викторе Васильевиче Тихонове за такие серии, наверное, поехали бы в казарму.
Почему проигрывают? Не знаю. Смотрю на состав ЦСКА, он, на мой взгляд, сильнейший в лиге, что и доказал последний Кубок Гагарина. Откуда спад — не понятно. Читал в прессе, что скоро в КХЛ введут потолок зарплат. Сейчас ЦСКА — как вроде бы и СКА — за счёт финансовых возможностей может оставить конкурентов чуть позади. Когда начнёт работать система потолка, всё будут решать не деньги, а профессиональные возможности менеджмента, умение выбрать правильный состав и правильного тренера. Есть опасения, что для ЦСКА наступят более тяжёлые времена», — цитирует Житника Russia-Hockey.
- 20 ноября 2019
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