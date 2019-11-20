Источник: Марио Кемпе отказал «Авангарду» и СКА. Он продолжит карьеру в ЦСКА
Нападающий Марио Кемпе, выставленный «Лос-Анджелес Кингз» на драфт отказов Национальной хоккейной лиги, продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает HockeyNews.se. По информации источника, у шведского форварда также были варианты с «Авангардом» и СКА, однако в итоге он выбрал московский клуб.
В нынешнем чемпионате НХЛ 31-летний Кемпе ни разу не сыграл за основную команду «Лос-Анджелеса». В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.
Ранее Кемпе выступал в Континентальной хоккейной лиге на протяжении трёх сезонов, защищая цвета подмосковного «Витязя».
Источник: Марио Кемпе возвращается из «Лос-Анджелеса» в КХЛ
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