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Источник: Марио Кемпе отказал «Авангарду» и СКА. Он продолжит карьеру в ЦСКА

Источник: Марио Кемпе отказал «Авангарду» и СКА. Он продолжит карьеру в ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Марио Кемпе, выставленный «Лос-Анджелес Кингз» на драфт отказов Национальной хоккейной лиги, продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает HockeyNews.se. По информации источника, у шведского форварда также были варианты с «Авангардом» и СКА, однако в итоге он выбрал московский клуб.

В нынешнем чемпионате НХЛ 31-летний Кемпе ни разу не сыграл за основную команду «Лос-Анджелеса». В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.

Ранее Кемпе выступал в Континентальной хоккейной лиге на протяжении трёх сезонов, защищая цвета подмосковного «Витязя».

Источник: Марио Кемпе возвращается из «Лос-Анджелеса» в КХЛ
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