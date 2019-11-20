Смит-Пелли: расизм всё ещё имеет место в НХЛ

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Деванте Смит-Пелли рассказал о ситуации с расизмом в Национальной хоккейной лиге.

«До сих пор случается всякое. Может, не так часто, как это было раньше, но всё равно. В 2019 году подобных историй происходить не должно, но это всё ещё имеет место. Может, однажды этой проблемы не будет. Я не могу сказать, что это прямо-таки очень больной вопрос в настоящий момент.

Стало ли темнокожим легче пробиваться в НХЛ? То, что сделали Вилли О’Ри и Майк Марсон… Сейчас не такие безумные времена. Проблемы случаются, но я хочу думать, что сейчас мы живем в мире, где людям дают шанс, неважно, какой цвет кожи. Важно то, как ты играешь, а не какого цвета твоя кожа», – цитирует Смит-Пелли Sport24.