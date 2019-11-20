Плющев: матч Кубка Первого канала на футбольном стадионе снова войдёт в историю

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал новость, что матчи Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, а также чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА пройдут 15 и 19 декабря на футбольном стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге
«Хоккей на большом стадионе – это здорово и интересно. В своё время крытых катков было не так много, играли на открытых. Причём болельщиков не пугал мороз. Они очень любили стадион «Динамо» и под завязку заполняли стадион на противостоянии легендарных столичных клубов ЦСКА и «Динамо». Матч Россия – Финляндия снова войдёт в историю.
В нынешних современных условиях в хоккей на таких больших площадках играют нечасто. А тут матч престижного турнира между нашей сборной и действующими чемпионами мира! Уверен, что и матч между СКА и ЦСКА соберёт полные трибуны. На этих матчах тысяч 140 зрителей в общей сложности наверняка будет. Все участники, а также болельщики получат массу удовольствия от увиденного праздника», — сказал Плющев «Чемпионату».
- 20 ноября 2019
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