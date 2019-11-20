Лукашенко — о белорусском хоккее: всё время даём бой. А результат — поражение

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с представителями спортивных федераций поделился мнением о развитии белорусского хоккея в свете выступления минского «Динамо» в чемпионате КХЛ.
«Мы всё время даём бой. А результат этого боя — поражение. Бой мы научились давать. Басков (генеральный директор минского „Динамо“. — Прим. „Чемпионата“) тоже в последней игре дал бой: пять секунд не смогли выдержать, удержать счёт, пропустив позорную шайбу.
В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте. Два раза обежите канадца, американца или россиянина — не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же. Все мы несём ответственность.
Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо — «ай, это президент». Поэтому я и говорю: будет результат — будем работать, не будет — ребята, надо давать дорогу другим», — сказал Лукашенко.
- 20 ноября 2019
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