Данис Зарипов набрал 600-е очко за «Ак Барс»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» на домашней площадке потерпела поражение от казанского «Ак Барса», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Николая Заварухина проиграли пятый матч подряд, у Казани — серия из четырёх побед.



Автором одной из заброшенных шайб стал нападающий Данис Зарипов. Опытный форвард добрался до юбилея в 600 набранных очков за «Ак Барс», информирует команда в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Казанская команда быстро открыла счёт, на третьей минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Мэтт Фрэттин. В середине второго периода «Ак Барс» упрочил преимущество в счёте, гол на свой счёт записал форвард Владислав Кара. На старте третьего периода «Сибирь» сократила отставание усилиями нападающего Егора Миловзорова. На 48-й минуте результативный бросок удался Зарипову, вскоре голом отметился его одноклубник Петров, установивший окончательный счёт.