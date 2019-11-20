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«Вашингтон» вернул Илью Самсонова из фарм-клуба

«Вашингтон» вернул Илью Самсонова из фарм-клуба
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» вернул из фарм-клуба АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный сайт команды. Также сообщается, что Никлас Бекстрём и Карл Хагелин пропустят ближайший матч клуба из-за травм.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Как сообщал журналист Том Гуллитти, «Вашингтон» отправил Самсонова в АХЛ, чтобы вписаться в потолок зарплат. Самсонов зарабатывает на $ 200 тыс. в год больше Витека Ванечека, который вызван в основную команду вместо него.

Напомним, Самсонов перед отправкой в АХЛ провёл неудачный матч с «Монреаль Канадиенс» (2:5). Внимание СМИ привлёк момент, когда вторую шайбу в ворота столичной команды отправил защитник Ши Уэбер. Самсонов инстинктивно увернулся от броска канадского защитника и пропустил гол. Шайба после выстрела игрока «Монреаля» улетела в голову вратарю.

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