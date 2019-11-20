«Витязь» — ЦСКА: в воротах хозяев сыграет Сапрыкин

Стали известны составы подмосковного «Витязя» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало матча — в 19:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Витязь»:



Сапрыкин (Кочетков);

Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;

Головков — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Монс;

Пыленков, Колтыгин, Гребенщиков — Квартальнов — Ларичев.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Романов, Секач — Окулов — Мамин;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;

Блажиевский, Ртищев, Попов — Карнаухов — Толчинский.