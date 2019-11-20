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«Витязь» — ЦСКА: в воротах хозяев сыграет Сапрыкин

«Витязь» — ЦСКА: в воротах хозяев сыграет Сапрыкин
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы подмосковного «Витязя» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало матча — в 19:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Витязь»:

Сапрыкин (Кочетков);
Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;
Головков — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Монс;
Пыленков, Колтыгин, Гребенщиков — Квартальнов — Ларичев.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Романов, Секач — Окулов — Мамин;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;
Блажиевский, Ртищев, Попов — Карнаухов — Толчинский.

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