«Спартак» — «Локомотив»: опубликованы составы команд

Стали известны составы московского «Спартака» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
Виклунд — Херсли, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Кокарев;
Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Мусин, Тришин, Столяров — Аркалов — Галимов.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Кронвалль — Накладал, Ильенко — Свитов — Санников;
Черепанов — Савченко, Пяаярви — Ландер — Е. Аверин;
Рафиков — Осипов, Денисенко — Да Коста — Кудрявцев;
Сидоров, Красковский, Каюмов — Алексеев — Коваленко.
- 20 ноября 2019
-
19:18
-
19:09
-
19:04
-
19:01
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:26
-
18:16
-
18:06
-
17:58
-
17:44
-
17:12
-
16:52
-
16:36
-
16:11
-
15:40
-
15:25
-
15:01
-
14:45
-
14:20
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:17
-
13:10
-
13:00
-
12:37
-
12:15
-
12:01
-
11:36
-
11:15
-
11:01
-
10:45