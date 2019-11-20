«Спартак» — «Локомотив»: опубликованы составы команд

Стали известны составы московского «Спартака» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

Виклунд — Херсли, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Кокарев;

Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Мусин, Тришин, Столяров — Аркалов — Галимов.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Кронвалль — Накладал, Ильенко — Свитов — Санников;

Черепанов — Савченко, Пяаярви — Ландер — Е. Аверин;

Рафиков — Осипов, Денисенко — Да Коста — Кудрявцев;

Сидоров, Красковский, Каюмов — Алексеев — Коваленко.



