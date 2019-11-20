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«Спартак» — «Локомотив»: опубликованы составы команд

«Спартак» — «Локомотив»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Спартака» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Хомченко);
Виклунд — Херсли, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Кокарев;
Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Мусин, Тришин, Столяров — Аркалов — Галимов.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Кронвалль — Накладал, Ильенко — Свитов — Санников;
Черепанов — Савченко, Пяаярви — Ландер — Е. Аверин;
Рафиков — Осипов, Денисенко — Да Коста — Кудрявцев;
Сидоров, Красковский, Каюмов — Алексеев — Коваленко.

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