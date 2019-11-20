Азеведу: «Ак Барс» выучил урок, который «Сибирь» преподала в сентябре

Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу прокомментировал выездную победу своей команды над новосибирской «Сибирью» (4:1).
«Мы знали, что в Новосибирске будет очень тяжело, «Сибирь» играла с хорошим настроем. У нас было много проблем с удалениями, но «Ак Барс» реализовал свои голевые моменты. Билялов ходил на голове? Да, он сыграл просто потрясающе, ему нужно отдать должное. Тимур совершил несколько ключевых сейвов, оставил нас в игре. «Сибирь» больших сюрпризов сегодня не сделала, сыграла в рабочий, трудолюбивый хоккей.
Почему было так много удалений? Возможно, мы просто не успевали в некоторых моментах, потому что много было нарушений клюшкой, зацепов. Нужно было играть более сфокусированно и внимательно. Хотел бы в очередной раз отметить атмосферу на трибунах стадиона в Новосибирске, это было очень здорово — шумно, энергично. Приятно играть, когда так болеют.
Можно ли сказать, что «Ак Барс» выучил урок, который был преподан «Сибирью» в сентябре? Наверное. Мы не хотели снова проигрывать здесь на выезде, подготовились и смогли победить», — сказал Азеведу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 20 ноября 2019
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