Матч «Салават» — «Куньлунь» стал седьмой игрой без удалений в истории КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 1:0.



Как сообщает в своём «твиттере» пресс-служба КХЛ, матч стал седьмым в истории КХЛ и первым в текущем сезоне, когда оба клуба обошлись без удалений.



Уфимский клуб одержал победу после двух поражений подряд, «драконы» проиграли четвёртый матч из пяти последних. Это была уже четвёртая встреча клубов в нынешнем сезоне и третья победа Уфы. Подопечные Николая Цулыгина быстро открыли счёт, на пятой минуте голом отметился нападающий Никита Сошников. В оставшееся время зрители больше не увидели заброшенных шайб. Сухой матч в актив записал голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола.

«Салават Юлаев» одолел «Куньлунь», у Метсолы — «сухарь»