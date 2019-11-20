«Витязь» — ЦСКА: Сапрыкина заменили на второй минуте после двух голов

Подмосковный «Витязь» неудачно провёл стартовый отрезок домашней встречи с московским ЦСКА. За первые 93 секунды «армейская» команда забросила две шайбы усилиями нападающих Михаила Григоренко и Сергея Толчинского. После второго гола «Витязь» заменил голкипера Игоря Сапрыкина на Петра Кочеткова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Витязь»:



Кочетков (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;

Головков — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Монс;

Пыленков, Колтыгин, Гребенщиков — Квартальнов — Ларичев.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Романов, Секач — Окулов — Мамин;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;

Блажиевский, Ртищев, Попов — Карнаухов — Толчинский.