«Витязь» — ЦСКА: Сапрыкина заменили на второй минуте после двух голов

Подмосковный «Витязь» неудачно провёл стартовый отрезок домашней встречи с московским ЦСКА. За первые 93 секунды «армейская» команда забросила две шайбы усилиями нападающих Михаила Григоренко и Сергея Толчинского. После второго гола «Витязь» заменил голкипера Игоря Сапрыкина на Петра Кочеткова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Витязь»:
Кочетков (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;
Головков — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Монс;
Пыленков, Колтыгин, Гребенщиков — Квартальнов — Ларичев.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Науменков — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Романов, Секач — Окулов — Мамин;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;
Блажиевский, Ртищев, Попов — Карнаухов — Толчинский.
- 20 ноября 2019
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