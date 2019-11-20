Сошников: «Салават» играл не очень хорошо. Забили гол и стали отсиживаться

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился впечатлениями от победы в домашнем матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» (1:0).
«Тяжёлая победа, играли не очень хорошо. Но после выезда сил играть активно особенно не было, поэтому сегодня больше в обороне играли. Забили один гол и уже начали отсиживаться больше.
Матчи через день? Тяжело, конечно. У меня со сборной ещё выезд был, подряд три недели. Сложные перелёты, прилетаешь в 6 утра… Но все в одинаковых условиях, надо как-то выбираться из этого.
Сейчас надо в себя приходить, перестраиваться обратно на наш часовой пояс, нормально выспаться. Провести полезно день завтра и уже готовиться к «Амуру», а потом и к матчу с «Ак Барсом», — цитирует форварда официальный сайт «Салавата Юлаева».
- 20 ноября 2019
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