Цулыгин: ребята не спали много ночей, двигаться было непросто
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от матча с китайским «Куньлунь Ред Стар», выигранного со счётом 1:0.
«Была боевая и терпеливая игра. Нам пришлось терпеть после тяжёлого выезда. Много ночей ребята не спали, и было непросто двигаться. Пришлось играть на характере и делать всё для победы. Хорошо, что в первом периоде забили гол. Потом «Куньлунь» здорово играл, доминировал, но мы действовали по счёту и играли на победу. Ребята – молодцы, всё сами сделали, а где-то здорово сыграл Метсола и выручил. Все, кто на лёд выходили, отдали всё для победы. Получилась хорошая и боевая победа, с которой поздравляю наших болельщиков», — приводит слова Цулыгина официальный сайт клуба.
«Салават Юлаев» одолел «Куньлунь», у Метсолы — «сухарь»
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