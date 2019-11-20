Фрейзер: нравится играть против команды Цулыгина, чувствуется тренерская рука

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», проигранного со счётом 0:1.



«На мой взгляд, увлекательная игра. Поздравляю Николая Цулыгина с победой. Мне нравится играть с его командой, это всегда интересно. Команда действует хорошо, и в ней чувствуется тренерская рука, и «Салават» нелегко победить. Тем не менее мы рассчитывали сравнять счет в этой мини-серии по итогам регулярного чемпионата, и наши ребята сделали всё для этого. В третьем периоде было очень большое преимущество по броскам. Все что у нас было, мы всё бросили в Метсолу, а он был прекрасен», — приводит слова Фрейзера официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» одолел «Куньлунь», у Метсолы — «сухарь»