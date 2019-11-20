Красиков: никакой психологической ямы у «Сибири» нет, просто не идёт

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков подвел итоги домашней встречи с казанским «Ак Барсом» (1:4).



«Не до конца выполняем тренерскую установку. Все ребята бьются, пластаются. Сегодня было хорошее рубилово, много заблокированных бросков, хорошо играли в атаке. Где-то были маленькие ошибочки, но команда с таким мастерством их не прощает. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты – хорошо сыграл Тимур Билялов, подтащил их в нужный момент. Сегодня была хорошая игра в нашем исполнении, но вот эти маленькие ошибочки дали плачевный результат. Мы не расстраиваемся, понимаем, что только через работу можно это переломить. Всем вместе нам нужно продолжать гнуть свою линию. Счет не отражает содержания, у нас было много моментов. Нужно продолжать играть. Голы придут, начнётся белая полоса, и всё будет хорошо.



Можно ли сказать, что команда сейчас в психологической яме? Никакой ямы нет, все уверены в своих силах, немножко просто не идёт. Все ребята понимают, что от них требуется. Все стараются и бьются друг за друга. Сегодня ни одного грубого нарушения против наших игроков пацаны не простили. Это показывает, что у нас единый коллектив, единая семья, где все друг за друга готовы идти в бой. У нас каждый день новая битва, мы должны играть каждый матч как последний. Турнирная таблица нас сейчас мало интересует. Прекрасно понимаем, что у нас сейчас несколько поражений, за ними должны следовать победы – чем больше, тем лучше», – передает слова Красикова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу»