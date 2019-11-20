Форвард «Вашингтона» дисквалифицирован на три матча за плевок в соперника

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй дисквалифицирован за плевок в защитника Эрика Гудбрансона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:2). Хоккеист пропустит три матча.
«Подобному нет места в хоккее. Это был эмоциональный поступок c моей стороны. Вы не планируете такие вещи заранее в своей голове. Просто случилась моментальная реакция. К сожалению, это был неправильный ответ на его удар», — прокомментировал свои действия игрок.
Тренер «Анахайма» Даллас Икинс после матча был недоволен: «Нахожусь в профессиональном хоккее уже 30 лет и, наверное, никогда не видел подобного. Это просто то, что вы не видите в хоккее. Просто сумасшествие. Очень рад, что подобное сотворил не кто-то из игроков моей команды, потому что это встретили бы без одобрения в нашей раздевалке».
- 20 ноября 2019
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