Форвард «Вашингтона» дисквалифицирован на три матча за плевок в соперника

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй дисквалифицирован за плевок в защитника Эрика Гудбрансона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:2). Хоккеист пропустит три матча.



«Подобному нет места в хоккее. Это был эмоциональный поступок c моей стороны. Вы не планируете такие вещи заранее в своей голове. Просто случилась моментальная реакция. К сожалению, это был неправильный ответ на его удар», — прокомментировал свои действия игрок.



Тренер «Анахайма» Даллас Икинс после матча был недоволен: «Нахожусь в профессиональном хоккее уже 30 лет и, наверное, никогда не видел подобного. Это просто то, что вы не видите в хоккее. Просто сумасшествие. Очень рад, что подобное сотворил не кто-то из игроков моей команды, потому что это встретили бы без одобрения в нашей раздевалке».



Гадкий поступок. Хоккеист «Вашингтона» плюнул сопернику в лицо во время драки Но перед этим Гарнет Хэтэуэй пропустил подлый удар от Эрика Гудбрансона.