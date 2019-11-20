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«Сочи» отыгрался с 0:2 и победил «Северсталь»

«Сочи» отыгрался с 0:2 и победил «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 4:2. Черноморский клуб выиграл второй матч подряд, «Северсталь» проиграла 11 из 12 последних матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

К середине первого периода «Северсталь» оформила преимущество в две шайбы, дубль оформил нападающий Богдан Якимов. На 35-й минуте подопечные Александра Андриевского отыграли один гол усилиями форварда Сергея Шмелёва. На 48-й минуте «Сочи» восстановил равновесие на табло, гол забил нападающий Денис Мосалёв. В концовке встречи победу хозяевам принесли форварды Мальте Стрёмвалль и Роберт Росен.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Якимов (Кудако, Кинрейд) – 05:08' (5x5)   0:2 Якимов (Лишка, Кинрейд) – 09:21' (5x4)   1:2 Шмелёв (Точицкий, Лугин) – 34:50' (5x4)   2:2 Мосалёв (Александров, Шикин) – 47:23' (5x4)   3:2 Стрёмвалль (Росен) – 58:52' (5x5)   4:2 Росен (Стрёмвалль) – 59:36' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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