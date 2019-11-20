«Сочи» отыгрался с 0:2 и победил «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 4:2. Черноморский клуб выиграл второй матч подряд, «Северсталь» проиграла 11 из 12 последних матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
К середине первого периода «Северсталь» оформила преимущество в две шайбы, дубль оформил нападающий Богдан Якимов. На 35-й минуте подопечные Александра Андриевского отыграли один гол усилиями форварда Сергея Шмелёва. На 48-й минуте «Сочи» восстановил равновесие на табло, гол забил нападающий Денис Мосалёв. В концовке встречи победу хозяевам принесли форварды Мальте Стрёмвалль и Роберт Росен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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