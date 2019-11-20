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«Спартак» взял верх над «Локомотивом» в серии буллитов

«Спартак» взял верх над «Локомотивом» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на арене в Мытищах одержал победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

Подопечные Олега Знарка открыли счёт в концовке первого периода, голом отметился нападающий Максим Цыплаков. На 21-й минуте заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Локомотива» Артём Ильенко. В середине второго периода «Спартак» вновь вышел вперёд усилиями защитника Дмитрия Вишневского. На 42-й минуте преимущество «Спартака» упрочил защитник Андрей Кутейкин. На 54-й минуте «Локомотив» сократил отставание до минимума, гол забил Стефан Да Коста. Сравнять счёт удалось на 59-й минуте усилиями Антона Ландера. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались хозяева, решающий бросок реализовал Яков Рылов.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Цыплаков (Никишин, Юньков) – 19:26' (5x5)   1:1 Ильенко (Накладал, Санников) – 20:36' (5x5)   2:1 Вишневский (Даугавиньш, Зубов) – 32:53' (5x5)   3:1 Херсли (Виклунд, Фёдоров) – 41:55' (5x4)   3:2 Да Коста (Осипов, Рафиков) – 53:20' (5x5)   3:3 – 59'   4:3 – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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