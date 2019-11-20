Зарипов: на самом деле, мой гол получился хорошим — даже самому понравился

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов поделился впечатлениями от выигранного матча с новосибирской «Сибирью» (4:1), где форвард забил гол и набрал 600-е очко за клуб.
«Болельщики «Ак Барса» признали мой гол лучшим в матче? Очень приятна такая оценка болельщиков, нашего шестого игрока, который всегда нас поддерживает, придаёт уверенности и сил в матчах регулярки и плей-офф – там это будет основной игрок. На самом деле, гол получился хорошим – мне даже самому он очень понравился.
Очень хотел добраться до такой цифры, и благодаря партнёрам это получилось. Сразу же поблагодарил Диму Юдина.
Нужно отойти от игры в Новосибирске, она получилась очень быстрой, непростой. Отдохнём и будем готовиться к матчу в Нур-Султане. «Барыс» − хорошая команда, неплохо действуют на высоких скоростях. Придётся непросто, но мы готовы ко всему», — цитирует Зарипова официальный сайт клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 20 ноября 2019
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