Никитин: психология — вещь удивительная. Чужие ошибки примером не будут

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Витязем» (3:2 ОТ).



«Психология — вещь удивительная. Уверенность притупляется, создали столько моментов, вратарь у соперника хорошо сыграл. Через эту игру нужно перейти и стать сильнее. Никогда чужие ошибки не будут примером, пока сам не сделаешь», — приводит слова Никитина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«Армейской» команде удался блестящий старт, за 93 секунды ЦСКА забросил две шайбы усилиями нападающих Михаила Григоренко и Сергея Толчинского. На 12-й минуте нападающий Йоонас Няттинен сократил отставание «Витязя». На 54-й минуте «Витязь» сравнял счёт, заброшенной шайбой отметился форвард Алексей Бывальцев. Встреча перешла в овертайм, где победу московскому клубу принёс нападающий Константин Окулов.



ЦСКА прервал полосу неудач, одолев «Витязь»