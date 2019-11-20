Никитин: психология — вещь удивительная. Чужие ошибки примером не будут

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Витязем» (3:2 ОТ).
«Психология — вещь удивительная. Уверенность притупляется, создали столько моментов, вратарь у соперника хорошо сыграл. Через эту игру нужно перейти и стать сильнее. Никогда чужие ошибки не будут примером, пока сам не сделаешь», — приводит слова Никитина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Армейской» команде удался блестящий старт, за 93 секунды ЦСКА забросил две шайбы усилиями нападающих Михаила Григоренко и Сергея Толчинского. На 12-й минуте нападающий Йоонас Няттинен сократил отставание «Витязя». На 54-й минуте «Витязь» сравнял счёт, заброшенной шайбой отметился форвард Алексей Бывальцев. Встреча перешла в овертайм, где победу московскому клубу принёс нападающий Константин Окулов.
- 20 ноября 2019
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