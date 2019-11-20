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Кравец: ничья с такой командой, как ЦСКА, должна дать уверенности

Кравец: ничья с такой командой, как ЦСКА, должна дать уверенности
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного матча с московским ЦСКА (2:3 ОТ).

«Очень важная игра, как и все. Неудачно проехали поездку, хотели доказать, что мы боремся и будем продолжать. Поначалу растерялись, неоправданное удаление, но в дальнейшем бились, боролись и смогли сравнять счёт. Ничья с такой командой как ЦСКА должна дать уверенности, что можем играть и побеждать», — приводит слова Кравеца официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Армейской» команде удался блестящий старт, за 93 секунды ЦСКА забросил две шайбы усилиями нападающих Михаила Григоренко и Сергея Толчинского. На 12-й минуте нападающий Йоонас Няттинен сократил отставание «Витязя». На 54-й минуте «Витязь» сравнял счёт, заброшенной шайбой отметился форвард Алексей Бывальцев. Встреча перешла в овертайм, где победу московскому клубу принёс нападающий Константин Окулов.

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