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Московское «Динамо» победило в Риге, забив на последней секунде овертайма

Московское «Динамо» победило в Риге, забив на последней секунде овертайма
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали нападающий Брэндон Макмиллан и защитник Юусо Хиетанен. На 39-й минуте команда гостей вышла вперёд, гол в актив записал форвард Даниил Тарасов. На старте третьего периода рижане восстановили равновесие в счёте усилиями Микелиса Редлихса. Вскоре хозяева вышли вперёд, шайбу забросил Кристапс Сотниекс. На 57-й минуте москвичи отыгрались, точный бросок сделал Михал Чайковски. Встреча перешла в овертайм, где на последней секунде победу гостям принёс Вадим Шипачёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Макмиллан (Дарзиньш) – 27:41' (5x5)   1:1 Хиетанен (Шипачёв, Чайковски) – 29:33' (5x4)   1:2 Тарасов (Чайковски, Хиетанен) – 38:16' (5x4)   2:2 Редлихс М. – 41:18' (5x5)   3:2 Сотниекс (Сетдиков, Протапович) – 49:52' (5x5)   3:3 Чайковски (Шипачёв, Яшкин) – 56:16' (5x4)   3:4 Шипачёв (Яшкин) – 64:59' (3x3)
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