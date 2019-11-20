Дмитрий Яшкин набрал очки в 11-м матче подряд. Это лучшая серия сезона

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ.
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин отметился голевым пасом. Форвард набирает очки на протяжении 11 последних матчей (8+14), это лучшая результативная серия сезона.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали нападающий Брэндон Макмиллан и защитник Юусо Хиетанен. На 39-й минуте команда гостей вышла вперёд, гол в актив записал форвард Даниил Тарасов. На старте третьего периода рижане восстановили равновесие в счёте усилиями Микелиса Редлихса. Вскоре хозяева вышли вперёд, шайбу забросил Кристапс Сотниекс. На 57-й минуте москвичи отыгрались, точный бросок сделал Михал Чайковски. Встреча перешла в овертайм, где на последней секунде победу гостям принёс Вадим Шипачёв.
- 20 ноября 2019
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