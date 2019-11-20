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Знарок — о переезде в Мытищи: «Ленинград» — хорошая группа, мне нравится

Знарок — о переезде в Мытищи: «Ленинград» — хорошая группа, мне нравится
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от матча с ярославским «Локомотивом» (4:3 Б).

«Всё могло закончиться немножко по-другому. При игре «5 на 4» мы допустили непростительную ошибку и довели матч до валидольного. Должны были обыгрывать «Локомотив» в основное время.

Рылов забил решающий буллит? Яша постоянно бьёт буллиты и всегда был в плюсе. Он бьёт практически во всех буллитных сериях. Всегда ставим его.

Люблю ли группу «Ленинград», из-за которой пришлось переехать на «Арену Мытищи»? «Ленинград» — хорошая группа, мне нравится. Часто с ними раньше встречались. Здесь ничего страшного. Хорошая арена, нет разницы. Единственное, поле большое. Это требует кардинального изменения тактики», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Спартак» взял верх над «Локомотивом» в серии буллитов
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