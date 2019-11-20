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Александр Елесин вызван в основную команду «Калгари»

Александр Елесин вызван в основную команду «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» вызвал в основную команду российского защитника Александра Елесина, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Пат Штейнберг. В 15 матчах за фарм-клуб АХЛ Елесин набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "-2".

Напомним, Елесин летом переехал за океан из ярославского «Локомотива». В сезоне-2018/19 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 игр.

Елесин выступал за «железнодорожников» с 2017 года. До этого он провёл один сезон в составе хабаровского «Амура».

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