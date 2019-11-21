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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

20 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Сибирь» проиграла «Ак Барсу» — 1:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Фрэттин (Кара, Основин) – 02:03' (5x5)   0:2 Петров (Викстранд, Азеведу) – 33:15' (5x4)   1:2 Миловзоров (Руохомаа, Пуустинен) – 40:50' (5x4)   1:3 Зарипов (Юдин) – 47:34' (5x5)   1:4 Петров (Викстранд, Азеведу) – 52:26' (5x4)

«Салават Юлаев» выиграл у «Куньлуня» — 1:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сошников (Пашнин, Майоров) – 04:02' (5x5)

«Витязь» уступил ЦСКА — 2:3 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Вей) – 01:14' (5x4)   0:2 Толчинский (Попов) – 01:33' (5x5)   1:2 Няттинен (Бывальцев, Йормакка) – 11:39' (5x4)   2:2 Бывальцев (Йормакка) – 53:06' (5x5)   2:3 Окулов (Робинсон, Мамин) – 63:34' (3x3)

«Спартак» переиграл «Локомотив» — 4:3 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Цыплаков (Никишин, Юньков) – 19:26' (5x5)   1:1 Ильенко (Накладал, Санников) – 20:36' (5x5)   2:1 Вишневский (Даугавиньш, Зубов) – 32:53' (5x5)   3:1 Херсли (Виклунд, Фёдоров) – 41:55' (5x4)   3:2 Да Коста (Осипов, Рафиков) – 53:20' (5x5)   3:3 Ландер (Кронвалль) – 58:57' (6x4)   4:3 Рылов – 65:00' (ПБ)

«Сочи» обыграл «Северсталь» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Якимов (Кудако, Кинрейд) – 05:08' (5x5)   0:2 Якимов (Лишка, Кинрейд) – 09:21' (5x4)   1:2 Шмелёв (Точицкий, Лугин) – 34:50' (5x4)   2:2 Мосалёв (Александров, Шикин) – 47:23' (5x4)   3:2 Стрёмвалль (Росен) – 58:52' (5x5)   4:2 Росен (Стрёмвалль) – 59:36' (5x5)

Рижское «Динамо» проиграло московскому «Динамо» — 3:4 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Макмиллан (Дарзиньш, Слепец) – 27:41' (5x5)   1:1 Хиетанен (Шипачёв, Чайковски) – 29:33' (5x4)   1:2 Тарасов (Чайковски, Хиетанен) – 38:16' (5x4)   2:2 Редлихс М. – 41:18' (5x5)   3:2 Сотниекс (Сетдиков, Протапович) – 49:52' (5x5)   3:3 Чайковски (Шипачёв, Яшкин) – 56:16' (5x4)   3:4 Шипачёв (Яшкин) – 64:59' (3x3)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».

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