Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

20 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Сибирь» проиграла «Ак Барсу» — 1:4.
«Салават Юлаев» выиграл у «Куньлуня» — 1:0.
«Витязь» уступил ЦСКА — 2:3 ОТ.
«Спартак» переиграл «Локомотив» — 4:3 Б.
«Сочи» обыграл «Северсталь» — 4:2.
Рижское «Динамо» проиграло московскому «Динамо» — 3:4 ОТ.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».
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