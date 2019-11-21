Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс»

Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение освободить от обязанностей главного тренера Майка Бэбкока, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере». Соответствующее заявление сделал президент клуба Брендон Шенахэн.
Бэбкок являлся самым высокооплачиваемым тренером НХЛ. За свою тренерскую карьеру он завоёвывал Кубок Стэнли, приводил сборную Канады к победе на Олимпийских играх (дважды) и на чемпионате мира. Новым наставником «Торонто» станет Шелдон Кифи.
После 23 матчей регулярного чемпионата канадцы занимают лишь десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка. При этом «Торонто» проиграл уже шесть матчей кряду с общим счётом 15:26.
Следующий матч регулярного чемпионата «Торонто» проведёт в ночь на 22 ноября мск с «Аризоной Койотс».
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