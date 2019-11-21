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Слетевший шлем Гудачека и «силовой» Столярова. Фото с «Локомотив» — «Спартак»

Слетевший шлем Гудачека и «силовой» Столярова. Фото с «Локомотив» — «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

20 ноября в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» одержал победу в матче с ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

Подопечные Олега Знарка открыли счёт в концовке первого периода, голом отметился нападающий Максим Цыплаков. На 21-й минуте заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Локомотива» Артём Ильенко. В середине второго периода «Спартак» вновь вышел вперёд усилиями защитника Дмитрия Вишневского. На 42-й минуте преимущество «Спартака» упрочил защитник Андрей Кутейкин. На 54-й минуте «Локомотив» сократил отставание до минимума, гол забил Стефан Да Коста. Сравнять счёт удалось на 59-й минуте усилиями Антона Ландера. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались хозяева, решающий бросок реализовал Яков Рылов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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