Панарин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашинтгтон Кэпиталз». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 1:0.
Открыл счёт в этом матче на второй минуте 2-го периода нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин, реализовавший большинство для «Рейнджерс». Для россиянина эта заброшенная шайба стала 10-й в этом сезоне. Ассистентами выступили Каппо Какко и Адам Фокс. Также Панарин обновил свой личный рекорд, набирая очки в 12 матчах подряд.
Видео гола Панарина можно посмотреть в «твиттере».
Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 24 матчах столичная команда набрала 36 очков. «Рейнджерс» идёт на 14-м месте Востока с 18 набранными очками после 18 игр.
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