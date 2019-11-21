Панарин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашинтгтон Кэпиталз». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 1:0.

Открыл счёт в этом матче на второй минуте 2-го периода нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин, реализовавший большинство для «Рейнджерс». Для россиянина эта заброшенная шайба стала 10-й в этом сезоне. Ассистентами выступили Каппо Какко и Адам Фокс. Также Панарин обновил свой личный рекорд, набирая очки в 12 матчах подряд.

Видео гола Панарина можно посмотреть в «твиттере».

Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 24 матчах столичная команда набрала 36 очков. «Рейнджерс» идёт на 14-м месте Востока с 18 набранными очками после 18 игр.