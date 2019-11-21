Овечкин выполнил эффектный силовой приём против Хаудена. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями, но выполнил очередной эффектный силовой прием. На сей раз под хит Александра угодил канадский нападающий «Рейнджерс» Бретт Хауден. Позже Бретт отметился заброшенной шайбой, установив окончательный счёт в матче.

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Главными героями матча стали российские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич. Артемий оформил дубль, а Бучневич набрал 2 (1+1) очка. Голкипер «синерубашечников» Хенрик Лундквист парировал 30 бросков.

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