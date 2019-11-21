Панарин – первый игрок «Рейнджерс» за 11 лет с 12-матчевой результативной серией

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформив дубль, став главным героем матча. Россиянин продлил результативную серию (7+12) до 12 матчей, обновив личный рекорд в НХЛ.
Также Панарин стал первым за 11 лет игроком нью-йоркского клуба, набравшим очки не менее чем в 12 матчах подряд. Скотт Гомес с 6 декабря 2007 года по 2 января 2008-го набирал очки в 13 матчах кряду.
На счету Артемия в нынешнем сезоне стало 25 (11+14) очков в 19 матчах. Артемий догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ. Александр не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс», в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.
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