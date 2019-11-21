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Куинн: что меня впечатляет в Панарине? Он забивает

Куинн: что меня впечатляет в Панарине? Он забивает
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ c «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) ответил на вопрос об игре российского форварда Артемия Панарина.

«Что меня впечатляет в Панарине? Ну, то, что он забивает. Это очень впечатляет.

Тройка Хаудена провела хороший матч, у них были шансы в нападении. Определённо, в их игре было то, что могло понравиться. Отсутствие необходимости менять звенья помогло нам сегодня. Мы были продуктивны», — приводит слова Куинна журналист Винс Меркольяно.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформив дубль, став главным героем матча. Россиянин продлил результативную серию (7+12) до 12 матчей, обновив личный рекорд в НХЛ.

Также Панарин стал первым за 11 лет игроком нью-йоркского клуба, набравшим очки не менее чем в 12 матчах подряд. Скотт Гомес с 6 декабря 2007 года по 2 января 2008-го набирал очки в 13 матчах кряду.

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