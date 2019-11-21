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Кузнецов — о поражении: сложно играть, снова и снова попадая в каркас ворот

Кузнецов — о поражении: сложно играть, снова и снова попадая в каркас ворот
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов назвал слабую реализацию моментов главной причиной поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4).

«Всегда тяжело играть, когда у вас есть прекрасные возможности, но вы снова и снова попадаете в перекладину и ещё раз в перекладину. Как только мы получали шайбу в зоне «Рейнджерс», мы хорошо выглядели, но, как я уже сказал, это тяжёлые ощущения, когда вы постоянно попадаете в каркас ворот», — цитирует Кузнецова Washington Post.

Кузнецов стал автором единственной шайбы «Кэпиталз» в матче. Российский форвард реализовал большинство на 48-й минуте матча, забросив 10-ю шайбу в нынешнем сезоне. Его ассистентом выступил защитник Джон Карлсон. Для американского защитника «Кэпиталз» эта передача стала 28-й в регулярном чемпионате.

Евгений Кузнецов в матче с «Рейнджерс» забросил 10-ю шайбу в сезоне
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