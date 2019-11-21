Панарин: понимаю, что на мне большая ответственность. Стараюсь не думать об этом

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) ответил на вопрос, как влияет на его игру подписанный в межсезонье семилетний контракт на общую сумму $ 81,5 млн.

«Понимаю, что на мне лежит большая ответственность. Стараюсь не думать об этом. Когда начинаешь думаешь о таких вещах, то это просто мешает. Самое главное, что сегодня одержали победу, обыграв действительно хорошую команду», — цитирует Панарина Washington Post.

Панарин, оформив дубль, стал главным героем матча. Россиянин продлил результативную серию (7+12) до 12 матчей, обновив личный рекорд в НХЛ.



Также Панарин стал первым за 11 лет игроком нью-йоркского клуба, набравшим очки не менее чем в 12 матчах подряд. Скотт Гомес с 6 декабря 2007 года по 2 января 2008-го набирал очки в 13 матчах кряду.