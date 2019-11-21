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Хэтэуэй — о дисквалификации: почувствовал себя беспомощным. Я подвёл «Вашингтон»

Хэтэуэй — о дисквалификации: почувствовал себя беспомощным. Я подвёл «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги дисквалифицировать его на три матча регулярного чемпионата НХЛ за плевок в защитника «Анахайм Дакс» Эрика Гудбрансона.

«Очень сложно принять произошедшее, потому что хочу находиться рядом с командой. Когда узнал о решении, почувствовал себя беспомощным. Я подвёл команду, подвёл организацию. НХЛ предоставила мне возможность объяснить свой поступок и изложить моё видении ситуации. Я уважаю решение лиги», — цитирует Хэтэуэя Washington Post.

На последней минуте второго периода хоккеисты «Анахайма» за своими воротами устроили драку с форвардом «Вашингтона» Бренданом Лайпсиком. В это время хозяева не прекратили атаку и забили третий гол в матче. Отличился Чендлер Стивенсон с передачи Хэтэуэя. Гарнет заработал удаление до конца матча за плевок в Гудбрансона.

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Но перед этим Гарнет Хэтэуэй пропустил подлый удар от Эрика Гудбрансона.
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