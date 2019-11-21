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Сын Игоря Ларионова подписал контракт со «СКА-Нева»

Сын Игоря Ларионова подписал контракт со «СКА-Нева»
Хоккей / ВХЛ 0

Игорь Ларионов-младший, сын двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова, подписал контракт со «СКА-Нева», сообщает пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги. Контракт носит односторонний характер и рассчитан до конца сезона.

21-летний Ларионов родился и вырос в США и выступал в клубах CHL и USHL. В прошлом сезоне нападающий играл за команду OHL «Винзор» (в восьми матчах набрал 2 (0+2) очка), за клубы USHL «Маскегон» (в 25 матчах набрал 23 (8+15) очка) и «Мэдисон» (в 25 матчах заработал 23 (8+15) очка). Летом Ларионов принял участие в лагере развития СКА.

Отец Ларионова в начале сентября 2019 года стал советником Романа Ротенберга, который занимает должность главы штаба сборной России. Также Ротенберг является генеральным менеджером СКА.

Игорь Ларионов стал советником Романа Ротенберга в сборной России
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